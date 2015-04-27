Turkish Airlines A320 macht Bruchlandung

A320 Turkish Airlines runway excursion Istanbul (Foto: AviaPress)

Am Samstag, den 25. April 2015, machte ein Airbus A320 von Turkish Airlines auf dem internationalen Flughafen von Istanbul eine Bruchlandung, alle 97 Passagiere kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Flug Turkish Airlines TK1878 startete am Samstagmorgen um 07 Uhr 00 auf dem Flughafen von Milano Malpensa in Richtung Istanbul Atatürk International Airport, wo er um 10 Uhr 22 Lokalzeit auf der Landebahn 05 zur Landung ansetzte. Der A320 machte dabei aus noch unbekannten Gründen eine harte Landung, die Piloten entschieden sich daraufhin zu einem Durchstart. Im Steigflug stellten sich erste Probleme ein, das rechte Triebwerk musste wegen eines Brandes abgestellt werden und das Fahrwerk liess sich ebenfalls nicht mehr richtig einfahren. Die Piloten deklarierten einen Notfall und wurden zur Landung auf die Piste 35L eingewiesen, wo sie nach rund zwanzig Minuten den beschädigten Airbus A320 sanft landeten. Das rechte Fahrwerk liess sich offenbar nicht mehr richtig ausfahren und knickte während der Landung ein, so schlitterte der A320 auf dem rechten Triebwerk einige hundert Meter über die Piste hinweg, drehte sich dann um fast hundertachtzig Grad nach rechts und kam neben der Landebahn im Gras zum Stopp. Die Maschine wurde anschliessend über die Notrutschen evakuiert.

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, bei leichtem Wind aus südlicher Richtung war es wolkenlos bei guten Sichtweiten.

Bei dem Unfallsflugzeug handelt es sich um den Airbus A320 mit der Baunummer 2941 und der türkischen Immatrikulation TC-JPE. Das Unglücksflugzeug ist knapp neun Jahre alt und wurde bei dem Landeunfall stark beschädigt.

METAR Wetter zum Landezeitpunkt:

LTBA 250750Z 20004KT 160V240 CAVOK 15/07 Q1020 NOSIG

LTBA 250720Z 17005KT 140V200 CAVOK 15/05 Q1020 NOSIG

LTBA 250650Z 15008KT CAVOK 16/04 Q1020 NOSIG

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