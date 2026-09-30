Tu-95MS Bear Bomber abgestürzt

Tupolev Tu-95 Bear (Foto: Russian Air Force)

Am Dienstag, den 29. September 2026, stürzte ein russischer Tupolew Tu-95MS Bear Bomber in Sibirien ab, dabei kamen sechs Besatzungsmitglieder ums Leben.

Nach Angaben russischer Medien stürzte der viermotorige Turbopropeller Bomber während eines Trainingsflugs in der fernöstlichen Oblast Amur Region über unbewohntem Gebiet ab. Der Tu-95 Bomber ist auf dem Luftwaffenstützpunkt Ukrainka gestartet und kurz nach dem Start im Steigflug wegen einer technischen Störung abgestürzt. Russische Medien berichteten, dass bei dem Bomber kurz nach dem Start drei der vier Triebwerke ausgefallen seien. Sechs Besatzungsmitglieder kamen bei dem Unfall ums Leben, das siebte Crewmitglied konnte schwer verletzt geborgen werden. Der Bomber war nicht bewaffnet und wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen schweren viermotorigen Bomber vom Typ Tupolew Tu-95MS (NATO Bezeichnung Bear). Vom Unglücksort haben wir keine Bilder. Laut russischen Medienberichten wurde der Turboprop Bomber vollständig zerstört. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Ukrainka sind das 79. und 182. schwere Bombenfliegerregiment stationiert, diese sind Teil der 326. schweren Bombenfliegerdivision.