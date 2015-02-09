TransAsia ATR 72 kurz nach dem Start abgestürzt

TransAsia ATR Crash (Foto: AviaPress)

Eine ATR 72-600 von TransAsia ist am 4. Februar 2015 kurz nach dem Start vom Flughafen Songshan abgestürzt, dabei kamen nach ersten Medienberichten mindestens zwölf Menschen ums Leben.

Der TransAsia Flug hätte vom taiwanesischen Flughafen Songshan (Taipeh) zum Inselflughafen von Kinmen fliegen sollen, an Bord der zweimotorigen Turbopropeller Maschine befanden sich 58 Insassen. Die ATR 72-600 touchierte aus noch ungeklärten Gründen kurz nach dem Start im Tiefflug eine Brücke und stürzte in den Keelung Fluss. Nach unbestätigten Medienberichten konnten einige Passagiere gerettet werden, die Bergungsarbeiten sind immer noch am Laufen. Der Unfall ereignete sich am Morgen um 10 Uhr 55 Lokalzeit.

METAR zum Unfallzeitpunkt:

RCSS 040225Z 10008KT 9999 FEW013 BKN028 BKN040 16/13 Q1024 NOSIG RMK A3026

RCSS 040300Z 10010KT 9999 FEW015 BKN028 BKN040 16/13 Q1024 NOSIG RMK A3025

Update 5. Februar 2015:

Nach offiziellen Angaben kamen bei dem Absturz 31 Menschen ums Leben, 15 haben das Unglück überlebt und 12 werden immer noch vermisst.

Update 13. Februar 2015

Das letzte Unfallopfer von TransAsia Flug GE235 konnte am 12. Februar 2015 geborgen werden. Bei dem Unglück kamen von den 58 Insassen 43 ums Leben, fünfzehn Menschen überlebten den Absturz.

Absturz von TransAsia Flug GE235 auf Youtube