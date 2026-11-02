Tote bei Learjet Absturz in Florida

Learjet 60 (Foto: Team Avia Spot)

In Florida stürzte am Sonntag, den 1. November 2026, ein Learjet 60 ab, alle neun Insassen kamen dabei ums Leben.

Der zweistrahlige Businessjet startete am Sonntagmorgen auf dem Flughafen von Austin (AUS), Texas zu einem Flug nach North Eleuthera (ELH), Bahamas. Über West Palm Beach stürzte der Learjet 60 aus noch nicht bekannten Gründen in einem fast senkrechten Sturzflug ab. Das Flugzeug krachte um 12:50 Uhr Lokalzeit bei einer lebhaft befahrenen Straße in den Boden und verursachte einen Feuerball, wie durch ein Wunder gab es am Boden keine Toten. Alle neun Insassen im Learjet kamen bei dem Absturz ums Leben.

Über weiten Teilen von Florida herrschten zu dem Unfallzeitpunkt Gewitter. Die Learjet Besatzung gab ihr Bestes, um die Gewitterzellen so gut wie möglich zu umfliegen. Um 12:46 Uhr Lokalzeit meldete die Besatzung per Funk, dass sie nun direkt zum Drehfunkfeuer Freeport fliege. Die Cockpitcrew berichtete während dem Sinkflug von 41.000 Fuß (13.500 Meter) auf die neu freigegebene Flughöhe von 35.000 Fuß von leichtem Klareis und mäßigen Turbulenzen. Die Außentemperatur wurde mit -47 °C angegeben, die Besatzung erklärte, dass die Vereisung beherrschbar sei. Während einer Rechtskurve auf Kurs Richtung Drehfunkfeuer Freeport meldete die Besatzung zunehmenden Niederschlag und die Notwendigkeit, auf Flugfläche 370 (37.000 Fuß) zu steigen. Dies wurde vom Fluglotsen des Miami ARTCC genehmigt.

ADS-B-Daten zeigen, dass das Flugzeug bis auf Flugfläche 354 (35.400 Fuß) stieg und von diesem Punkt an leitete das Flugzeug eine rechte Sinkflugkurve ein, wobei die Sinkrate auf über 30.000 Fuß pro Minute (154 Meter/Sekunde) anstieg. Während dem rasanten Sinkflug setzte die Besatzung einen Notruf ab. Die Besatzung gab an, dass sich das Flugzeug in einer Schräglage von 60 Grad befinde und mit hoher Sinkrate zu Boden stürze.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Der LearJet 60 stürzte schließlich in ein Wohngebiet bei Greenacres in West Palm Beach, explodierte und hinterließ einen großen Krater.

Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweistrahligen Learjet Businessjet. Das Flugzeug war in den USA auf die Immatrikulation N722BD zugelassen. Gebaut wurde die Maschine unter der Nummer MSN 60-271 im Jahr 2004.

Gewitterzellen über Florida am 1. November 2026 (Foto: NEXRAD)

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt überzog eine starke Gewitterfront weite Teile Floridas. Die Gewitterzellen mussten von den Piloten geschickt umflogen werden, damit ihre Flugzeuge nicht von Turbulenzen und durch Vereisungsbedingungen erfasst wurden. Der Learjet 60 befand sich zum Absturzzeitpunkt in dem eigekringelten Bereich, also in einem Zentrum einer Zelle. Gewitter sind heute die gefährlichsten Wetterphänomene in der Verkehrs- und Geschäftsreisefliegerei.