Tote bei Hercules Absturz in Kolumbien

Lockheed C-130H Hercules Militärtransporter Kolumbien (Foto: Team Aviaspotting)

Ein Hercules Militärtransporter ist am 23. März 2026 in Kolumbien abgestürzt, dabei kamen 68 Menschen ums Leben.

Ein Lockheed C-130 Hercules Militärtransporter stürzte gestern Montag, den 23. März 2026, kurz nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru ab. An Bord des Hercules Transporters befanden sich 128 Personen, die Maschine der kolumbianischen Luftwaffe wollte nach Puerto Asís fliegen. Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte der viermotorige Transporter über einem Waldgebiet ab und brannte komplett aus. Bei dem Absturz kamen laut offiziellen Angaben 68 Menschen ums Leben, 59 Insassen der Unfallmaschine haben den Unfall überlebt und eine Person wird scheinbar immer noch vermisst. Der Unfall ereignete sich am Morgen um 09:50 Uhr Lokalzeit.

C-130 Hercules Absturz (Foto: Kolumbianische Marinestreitkräfte)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen viermotorigen Militärtransporter vom Typ Lockheed C-130H Hercules. Die Kennung lautet in der kolumbianischen Luftwaffe auf FAC1016. Die Maschine wurde im Jahr 1984 unter der Nummer 382-5014 gebaut.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.