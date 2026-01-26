Tote bei Businessjet Unfall in den USA

Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650 (Foto: Bill KERRIGAN)

Am 25. Januar 2026 verunfallte auf dem Flughafen Bangor während dem Start ein Bombardier Challenger 650, sieben Personen an Bord kamen dabei ums Leben.

Der zweistrahlige Privatjet startete am Sonntagabend um 19:44 Uhr Lokalzeit auf dem Bangor International Airport im Bundesstaat Main zu einem Flug nach Paris Le Bourget. Beim Start auf der Piste 33 ging etwas schief. Der Bombardier Challenger 650 kam laut verschiedenen Medienberichten bei hoher Geschwindigkeit rechts von der Piste ab, überschlug sich, fing Feuer und brannte aus. Die Feuerwehr war laut Aussagen des Flughafens rasch vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Das Flugzeug wurde bei dem Unfall jedoch so stark beschädigt, dass sieben Insassen an Bord ums Leben gekommen sind. Einer der Piloten überlebte laut Aussagen der FAA den Unfall mit schwersten Verletzungen. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der Luftfahrtbehörde FAA eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Update 27. Januar 2026

Laut offiziellen Angaben vom Flughafen Bangor und der lokalen Polizeibehörde waren sechs Personen im Unglücksflugzeug, neben den beiden Piloten vier weitere Personen. Alle sechs Insassen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Auf der offiziellen Seite der FAA wird immer noch von acht Personen gesprochen, sieben kamen bei dem Unglück ums Leben, eine Person hat den Unfall mit schweren Verletzungen überlebt.

Startunfall Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650 (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem verunfallten Flugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Businessjet vom Typ Bombardier CL-600-2B16 Challenger 650. Die Maschine war erst fünf Jahre alt. Sie wurde im Jahr 2020 unter der Baunummer 6155 gebaut. Die Maschine war in den Vereinigten Staaten auf die Kennung N10KJ zugelassen.

Das Wetter

Über weiten Teilen der USA tobt seit Freitag ein Wintersturm. Bei tiefen Temperaturen sorgt Schneefall für winterliche Verhältnisse. Auf vielen Flughäfen musste der Flugverkehr fast vollständig eingestellt werden, tausende von Flügen wurden über die vergangenen Tage annulliert. Auf dem Flughafen von Bangor herrschten zum Unfallzeitpunkt ebenfalls winterliche Verhältnisse, es schneite leicht, die Sicht lag bei 1.200 Metern. Der Wind bliess aus nordöstlicher Richtung (quer von rechts kommend) zur Startbahn 33 mit einer Stärke von 15 km/h. Die Temperatur lag zum Unfallzeitpunkt bei minus 16 Grad.

METAR

KBGR 260053Z 04009KT 3/4SM R15/6000VP6000FT -SN VV011 M17/M19 A3035 RMK AO2 PRESFR SLP286 P0002 T11671194

SPECI KBGR 260026Z 04006KT 3/4SM R15/P6000FT -SN VV012 M16/M19 A3039 RMK AO2 P0001 T11611189

SPECI KBGR 260008Z 03006KT 3/4SM R15/6000VP6000FT -SN VV015 M16/M19 A3039 RMK AO2 P0000 T11611194



