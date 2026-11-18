Tote bei Businessjet Absturz in Mexiko

Cessna 500 Citation I (Foto: Cessna)

Am Dienstag, den 17. November 2026, stürzte ein Citation I Businessjet kurz nach dem Start in Durango, Mexiko ab, dabei kamen drei von sechs Insassen ums Leben.

Der Businessjet vom Typ Cessna 500 Citation I startete am Dienstagmittag vom internationalen Flughafen Durango-Guadalupe Victoria Airport in der Stadt Victoria de Durango im Bundesstaat Durango zu einem Privatflug nach Toluca im Bundestaat Mexico. An Bord des zweistrahligen Kleinjets befanden sich neben den beiden Piloten vier Passagiere. Laut Medienberichten stürzte die Cessna Citation I kurz nach dem Start auf der Piste 21 aus noch nicht bekannten Gründen ab und ging in Flammen auf.

Die Bundesbehörde für Zivilluftfahrt (AFAC) gab an, dass sich der Unfall am Dienstag um 11:40 Uhr Ortszeit während des Starts der Cessna 500 Citation I ereignete. Das Flugzeug stürzte etwa 500 Meter vor der Schwelle der Landebahn 03 des Flughafens ab und fing Feuer. Bei dem Unglück kamen drei Personen ums Leben, drei Personen überlebten den Absturz.

Ersten Berichten zufolge soll sich während des Startvorgangs die Gepäcktüre des Flugzeugs geöffnet haben, woraufhin die Besatzung zu einer Notlandung ansetzen wollte. Warum das Flugzeug dann abstürzte, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen, diese wurde durch die zuständigen Flugunfallexperten eingeleitet.

Sobre el accidente en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, de la ciudad de Durango, de acuerdo a la versión que da uno de los ocupantes de la nave es que, a eso de las 11:00 horas despegó con plan de vuelo hacia Toluca, en la que viajaban el piloto, el... https://t.co/LJAV2oKPJf — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) November 17, 2026

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweistrahlige Cessna 500 Citation I. Der Businessjet wurde im Jahr 1976 unter der Produktionsnummer MSN 500-0388 gebaut. In Mexiko war das Flugzeug unter der Immatrikulation XB-OIQ zugelassen. Die Maschine wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt herrschte über dem internationalen Flughafen Durango-Guadalupe Victoria Airport gutes Wetter.

METAR MMDO 171649Z 11003KT 9SM BKN200 17/04 A3037 RMK 8/002 HZY FULYR S

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