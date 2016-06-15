Thunderbird Jet abgestürzt

Thunderbirds Solo Display F-16 (Foto: USAF)

Während einer Vorführung an einer Abschlussfeier der US Air Force Academy in Colorado Springs ist am 2. Juni 2016 eine F-16 Falcon der Thunderbirds abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich aus noch nicht bekannten Gründen während einem Vorführungsflug für eine Abschlussfeier an einer US Air Force Academy in Colorado Springs. Der Pilot konnte sich glücklicherweise mit dem Schleudersitz retten und blieb nach Angaben der US Air Force unverletzt. Bei dem Piloten handelt es sich um Major Alex Turner. Er hatte scheinbar Probleme mit der F-16 und wollte eine Notlandung auf der Peterson Air Force Base machen.

An dieser Abschlussfeier war auch Präsident Barack Obama zu Gast.

Thunderbird F-16 Crash Colorado Springs (Foto: US Air Force)

Gleichentags ist auch eine F/A-18 Hornet der Blue Angels abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben. Der Blue Angels Unfall ereignete sich während eines Übungsfluges für die Great Tennessee Airshow in Smyrna.

Warum es zu diesen beiden Unfällen gekommen ist, müssen nun Flugunfalluntersuchungen zeigen, diese werden von den jeweiligen US-amerikanischen Teilstreitkräften geführt.