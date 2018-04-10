Thunderbird F-16 abgestürzt

Thunderbirds Solo Display F-16 (Foto: USAF)

Bei einem Trainingsflug in der Nähe von Las Vegas ist eine F-16 der Thunderbirds abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Am 4. April 2018 verunfallte eine F-16 Fighting Falcon der berühmten US amerikanischen Kunstflugstaffel Thunderbirds. Die F-16 stürzte während eines Trainingsfluges über einem Übungsraum in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Nellis ab. Der Pilot Major Stephen Del Bagno ist dabei ums Leben gekommen. Major Stephen Del Bagno flog auf der Thunderbird Position Nummer 4.

Die Thunderbird Kunstflugstaffel ist auf der Nellis Air Force Base in der Nähe von Las Vegas stationiert. Die Maschine ist laut offiziellen Angaben um circa 10:30 Uhr Lokalzeit aus noch nicht bekannten Gründen abgestürzt, eine Untersuchung wurde eingeleitet.