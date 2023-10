TUI Airways Boeing 737 kommt von Piste ab

TUI Airways Boeing 737-800 (Foto: Alan WILSON, Wikipedia)

Heute ist eine Boeing 737-800 von TUI Airways auf dem Flughafen von Leeds Bradford während der Landung von der Piste abgekommen, der Flughafen musste gesperrt werden.

Flug TUI Airways 3551 startetet heute, den 20. Oktober 2023, am frühen Nachmittag auf der griechischen Ferieninsel Korfu mit dem Ziel Leeds Bradford in England. Bevor die Boeing 737-800 in Leeds Bradford zur Landung ansetzte machte sie über dem Flughafen auf einer Höhe von 8.000 Fuß eine längere Warteschleife. Es ist noch nicht bekannt, ob die Piloten ein technisches Problem hatten, nichtsdestotrotz schlitterte die Boeing 737-800 während dem Ausrollen neben die Landebahn 14 und blieb im seichten Gras stecken. Laut Angaben des Flughafens wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Der Flughafen musste um 15:15 Uhr geschlossen werden und alle ankommenden Flüge werden momentan auf die Ausweichflughäfen umgeleitet.

TUI Airways hat zu dem Unfall heute Nachmittag eine Stellungnahme abgegeben und erklärt:

„Wir sind heute Nachmittag über einen Vorfall am Flughafen Leeds Bradford informiert worden, nach der Landung ist Flug TOM3551 beim Abbiegen auf den Rollweg leicht von Rollweg abgekommen.“ „Es wurden keine Verletzten gemeldet und unser Bodenteam steht den Passagieren beim Aussteigen zur Seite.“

TUI Airways Boeing 737-800 in Leeds Bradford neben der Landebahn 14 (Foto: AP Authority)

Der Flughafen Leeds Bradford hat nun ebenfalls eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt:

„Wir können bestätigen, dass der heute Nachmittag aus Korfu angekommene TUI-Flug TOM 3551 bei der Landung von der Landebahn abgekommen ist.“ „Wir arbeiten mit der Fluggesellschaft, den zuständigen Einsatzteams und den Notfallbehörden zusammen, um diese Situation zu bewältigen und Passagiere sicher aus dem Flugzeug zu befördern.“

NOTAM

AD CLOSED

Effective 20 Oct, 1415Z

Expires 20 Oct, 2359Z (in 8h48m)

Duration 9h44m

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Boeing 737-800 mit der Kennung G-TAWD. Die Boeing 737-800 wurde unter der Baunummer MSN 37265/3939 im Dezember 2012 in Verkehr gesetzt. Die ersten Bilder von der verunglückten Boeing 737 deuten auf erheblich Schäden bei den Landeklappen an den Tragflächen.

Das Wetter

Über Großbritannien liegt momentan das Sturmtief Babet. Während dem Landezeitpunkt muss das Wetter am Flughafen Leeds Bradford als garstig bezeichnet werden. Der Wind kam aus östlicher Richtung mit einer Stärke von 17 Knoten (31 km/h), die Böenspitzen lagen bei 30 Knoten (55 km/h). Es regnete leicht, die Landebahn war nass. Die Wolkenbasis lag auf 500 Fuß (150 Meter), die Sichtweite wurde zwischen 6.000 und 7.000 Meter angegeben.

METAR

EGNM 201520Z 06017G30KT 7000 -RA SCT003 BKN005 08/08 Q0981=

EGNM 201450Z 06016G27KT 020V080 6000 -RA SCT002 BKN005 09/08 Q0981=

EGNM 201420Z 07015G27KT 020V090 6000 -RA SCT002 BKN005 09/09 Q0981=