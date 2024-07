Superjet 100 in Russland abgestürzt

Superjet 100 (Foto: Gazprom)

Am Freitag, den 12. Juli 2024, ist ein Superjet 100 während einem Überführungsflug rund 100 Kilometer südöstlich von Moskau abgestürzt, dabei kamen alle drei Insassen ums Leben.

Der Superjet 100 von Gazprom befand sich vom 6. Mai 2024 bis zum 12. Juli 2024 auf dem Flughafen Luchowizy-Tretjakowo in der Wartung und hätte am Freitag zum Flughafen Moskau Wnukowo überflogen werden sollen. Die frisch überholte Maschine startete um 14:52 Uhr Lokalzeit auf dem Flughafen Luchowizy-Tretjakowo in Richtung Moskau Wnukowo, dort ist der Superjet 100 jedoch nie angekommen. Das zehnjährige Flugzeug stürzte nach rund sieben Minuten aus noch nicht geklärten Gründen über einem Waldgebiet ab und ging in Flammen auf. Die drei Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben, das Flugzeug brannte komplett aus. Die russische Flugunfallbehörde hat eine Untersuchung aufgenommen. Der Flugdatenschreiber und Cockpitstimmenrecorder konnte geborgen werden. Die beiden Datenschreiber wurden laut Flugunfallbehörde bei dem Absturz stark beschädigt, die relevanten Daten konnten für die Auswertung jedoch ausgelesen werden.

Absturzstelle Superjet 100 Unfall (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Superjet 100 RRJ-95LR-100. Das Unglücksflugzeug wurde im Jahr 2014 mit der Baunummer 95078 produziert. Die Maschine gehörte Gazprom und war in Russland auf die Immatrikulation RA-89049 zugelassen. Der Superjet 100 wurde während den letzten zwei Monaten in einem Wartungsbetrieb auf dem Flughafen Luchowizy-Tretjakowo einem C-Check unterzogen.

Das Wetter

Wetterdaten vom Flughafen Luchowizy-Tretjakowo liegen nicht vor.