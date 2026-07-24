Suchoi Su-57 abgestürzt

Sukhoi Su-57 PAK FA T-50 Fighter (Archiv: Robert Kühni)

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ist in der Nähe von Moskau ein Kampfjet der russischen Luftwaffe abgestürzt, vermutlich war es eine moderne Su-57 Felon.

Russland hat den Absturz offiziell bestätigt, das Kampfflugzeug sei kurz nach dem Start wegen technischer Probleme abgestürzt, berichtet Russland. Viele Quellen schreiben, dass die russische Luftabwehr den Superfighter versehentlich abgeschossen habe. Wir bezweifeln, dass der Su-57 Felon von der Flugabwehr abgeschossen wurde, vielmehr glauben wir den offiziellen Quellen, die von einem Triebwerkausfall sprechen.

Su-57 Fellow Absturzstelle (Foto: Screenshot Twitter)

Fakt ist, dass der Su-57 Kampfjet zu einem unbewaffneten Übungsflug startete und kurz nach dem Start über einem Feld abstürzte und ausbrannte. Der Pilot konnte sich laut offiziellen Angaben mit dem Schleudersitz retten und ist wohlauf. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass hat bestätigt, dass es sich bei dem abgestürzten Fighter um eine Su-57 handelt, die Agentur bezieht sich bei diesen Angaben auf Quellen aus dem russischen Verteidigungsministerium.