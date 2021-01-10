Sriwijaya Air Boeing 737 abgestürzt

Sriwijaya Air Boeing 737 Absturzmaschine vom 9. Januar 2021 (Foto: Team SpottIt)

Am Samstag, den 9. Januar 2021, ist eine Boeing 737 von Sriwijaya Air kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer abgestürzt, dabei kamen alle 62 Insassen ums Leben.

Flug Sriwijaya Air 182 startete am Samstagnachmittag um 14:35 Uhr auf der Piste 35R vom Jakarta-Soekarno-Hatta International Airport, Indonesien zu einem Inlandflug in Richtung Zielflughafen Pontianak Airport. Aus noch nicht geklärten Gründen ist die 26-jährige Boeing 737-500 aus einer Höhe von 11.000 Fuss (3.352 m) abgestürzt. Die Maschine ist um 14:40 Uhr vom Radarschirm der Flugsicherung verschwunden und ins Meer gestürzt. An Bord des Unglücksflugzeugs waren sechs Besatzungsmitglieder und 56 Passagiere, alle 62 Insassen kamen bei dem Absturz ums Leben. Die Absturzstelle liegt rund 19 Kilometer nördlich vom Flughafen und konnte durch Rettungskräfte rasch gefunden werden. Warum es zu diesem Unglück gekommen ist, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen.

Das Flugzeug

Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um die Boeing 737-524 (WL) mit der Baunummer 27323/2616, das Flugzeug wurde im Jahr 1994 gebaut. Die sechsundzwanzigjährige Boeing 737 gehörte der indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya Air und war auf die Kennung PK-CLC zugelassen.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt war es in der Region des Flughafens Jakarta gewittrig. Der Abflug wurde durch die Flugsicherung wegen eines Gewitters über dem Flughafen mit Starkregen um fast eine Stunde verzögert. Zum Unfallzeitpunkt war auf dem Flughafen leichter Regen gemeldet, der Wind wehte mit einer Stärke von 6 Knoten (10 km/h) aus nordwestlicher Richtung. Die Wolkenbasis lag auf einer höhe von 1.800 Fuss und die Sicht wurde mit 5.000 Meter angegeben. Die Temperatur lag bei 25 Grad und der Luftdruck wurde mit 1006 Hektopascal angegeben.

METAR

WIII 090700Z 30007KT 4000 VCTS RA FEW016CB OVC018 25/24 Q1007 NOSIG

WIII 090730Z 30006KT 5000 -RA FEW017CB OVC018 25/24 Q1006 NOSIG

WIII 090800Z 28008KT 4000 -RA BKN016 OVC018 26/24 Q1006 NOSIG