SkyWest glückt Notlandung in Los Angeles

SkyWest emergency landing (Foto: AP Authority)

Einem Linienflugzeug der US-amerikanischen Fluggesellschaft SkyWest Airlines glückte am Montag, den 11. Mai 2015, in Los Angeles eine Notlandung.

Der zweistrahlige Bombardier CRJ-200 von SkyWest Airlines startete um 07 Uhr 15 unter der United Airlines Flugnummer UA5316 auf dem Regionalflughafen von Monterey in Richtung Los Angeles, wo er um 08 Uhr 30 zur Landung ansetzte. An Bord des Jets befanden sich neben drei Besatzungsmitgliedern auch 40 Passagiere.

Im Anflug auf die Landebahn 24R liess sich das linke Hauptfahrwerk nicht ausfahren, die Piloten machten einen Durchstart und probierten anschliessend das Problem zu lösen. Das linke Fahrwerk liess sich auch mit dem Notsystem nicht ausfahren, daher setzten sie zu einem tiefen Überflug an, so konnten die Flugverkehrsleiter im Kontrollturm mit dem Feldstecher den Status des Fahrwerks überprüfen. Die Flugverkehrsleitung bestätigte, dass das linke Fahrwerk tatsächlich nicht ausgefahren sei und positionierten den CRJ-200 für eine Notlandung auf der Piste 24L, wo die Maschine dann rund 30 Minuten nach dem ersten Landeversuch sanft aufsetzte.

Die Landung gelang den Piloten ausgezeichnet, das Flugzeug konnte nach ein paar hundert Metern auf der Piste angehalten werden. Alle Passagiere blieben dabei unverletzt.

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, es herrschte leichter Wind aus westlicher Richtung bei guten Sichtweiten und klarem Himmel.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen CRJ-200 von Bombardier, der in den USA auf die Immatrikulation N932SW zugelassen ist. Das Flugzeug wurde im Jahr 2002 gebaut und trägt die Seriennummer 7714. Der Jet wurde bei der Landung mittelstark beschädigt.

Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Untersuchung eingeleitet.

Video: Landung SkyWest Airlines in Los Angeles