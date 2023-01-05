Schwerer Startunfall mit Phenom 300

Symbolbild Phenom 300 (Foto: Embraer)

Am 2. Januar 2022 verunfallte auf dem Provo Airport im Bundesstaat Utah ein Embraer Phenom 300 Businessjet, eine Person kam dabei ums Leben.

Ein Businessjet vom Typ Embraer Phenom 300 setzte am 2. Januar 2022 um 11:35 Uhr Lokalzeit auf dem Flugplatz von Provo auf der Piste 13 zum Startlauf an. Der Business Jet war mit vier Personen besetzt und wollte nach Chino in Kalifornien fliegen. Aus noch nicht bekannten Gründen verunfallte die Maschine bei hoher Geschwindigkeit, unklar ist, ob das Flugzeug von der Piste abkam und sich überschlug oder ob die Maschine bereits abgehhoben war und aus geringer Höhe abstürzte. Der Pilot kam bei dem Unfall ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt und zwei Insassen konnten mit leichten Verletzungen das Unfallflugzeug selbständig verlassen. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine Flugunfalluntersuchung aufgenommen.

Startunfall Embraer Phenom 300 Provo Airport (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um einen Embraer Phenom 300 Businessjet. Das Flugzeug mit der US-amerikanischen Registrierung N555NR wurde unter der Seriennummer 50500327 im Jahr 2021 produziert und gehörte Eagle Jet 300 LLC, die wiederum dem Unglückspiloten Nathan W. Ricks gehört. Der zweistrahlige Businessjet wurde bei dem Startunfall komplett zerstört.

Startunfall Embraer Phenom 300 Provo Airport (Foto: AP Authority)

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt war das Wetter auf dem Provo Airport im Bundesstaat Utah schlecht. Die Windrichtung ist wechselhaft und die Stärke wurde mit 6 Knoten (10 km/h) angegeben. Es schneite leicht und die Sicht lag bei rund 5 Kilometern. Die Wolkendecke wurde mit einer Höhe von 800 Fuss (240 Meter) angegeben.

METAR

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