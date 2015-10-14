Schweizer FA-18D Hornet abgestürzt

Schweizer F/A-18 Formation (Foto: Schweizer Luftwaffe)

Im einem gemeinsamen Luftwaffen-Trainingsraum der Schweiz und Frankreich ist am 14. Oktober 2015 um 11 Uhr 30 südöstlich der französischen Stadt Besançon eine zweisitzige FA-18D der Schweizer Luftwaffe mit einem Besatzungsmitglied an Bord abgestürzt.

Warum die FA-18D Hornet abgestürzt ist, ist laut Aussagen der Schweizer Luftwaffe noch nicht bekannt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, zog sich dabei jedoch Verletzungen zu, er befindet sich in Spitalpflege. Das Kampfflugzeug war am Mittwoch Morgen zu einem Übungseinsatz in Payerne gestartet und aus noch nicht bekannten Gründen südöstlich vom französischen Städtchen Besançon abgestürzt.

FA-18D Hornet Absturz (Foto: Authority: Ludovic Laude)

Eine Untersuchung durch die französischen und schweizerischen Behörden wurde laut Angaben der Schweizer Luftwaffe bereits aufgenommen. Weitere Informationen liegen zurzeit nicht vor.