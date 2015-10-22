SIA A330 knickt Bugfahrwerk ein

SIA A330 Bugfahrwerk Zwischenfall (Foto: via Twitter)

Auf dem Flughafen Changi ist am 11. Oktober 2015 bei einem regulären Wartungscheck das Bugfahrwerk eines Airbus A330 von Singapore Airlines eingeknickt, dabei wurde der Nasenbereich des A330 mittelschwer beschädigt.

Der Airbus A330-300 hätte gleichentags um 07 Uhr 35 in Richtung Hongkong starten sollen, Flug SQ890 musste jedoch mit einem anderen Flugzeug durchgeführt werden, da bei der regulären Wartung ein Missgeschick passierte.

Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ist am Standplatz das Bugfahrwerk des Großraumflugzeuges eingefahren, dabei wurde der Nasenbereich des A330-300 mittelschwer beschädigt. Nach Angaben von Singapore Airlines passierte das Missgeschick während eines Wartungstests am Fahrwerk.

SIA A330 Bugfahrwerk Zwischenfall (Foto: via Twitter)

An Bord des Flugzeuges befanden sich weder Besatzungsmitglieder noch Passagiere, auch von der Boden Crew wurde niemand verletzt.

Eine Untersuchung muss nun zeigen, warum sich dieser Vorfall in dieser Form ereignete.