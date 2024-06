Russische Su-34 abgestürzt

Sukhoi Su-34 Angriffsflugzeug (Foto: AviaPicture)

Am Montag, den 10. Juni 2024, ist ein russischer Sukhoi Su-34 Bomber abgestürzt, dabei kamen beide Insassen ums Leben.

Laut einem Medienbericht in der TASS ist ein Su-34 Kampfflugzeug der russischen Luftstreitkräfte während eines Übungseinsatzes in den Bergen von Nord Ossetien im Kaukasus abgestürzt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium sind bei dem Absturz beide Piloten ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Das Verteidigungsministerium geht jedoch davon aus, dass ein technisches Problem an der Maschine zu dem Unfall geführt hat. Am Boden kam bei dem Absturz niemand zu Schaden. Eine Unfalluntersuchung wurde eingeleitet.