Russische MiG-29 abgestürzt

Russian MiG-29 "Fulcrum" (Foto: Russian Air Force)

Das russische Verteidigungsministerium hat heute den Absturz einer MiG-29 bekanntgegeben, der Unfall ereignete sich im Süden von Russland in der Nähe von Astrakhan.

Der MiG-29 "Fulcrum" Kampfjet befand sich auf einem Übungsflug und ist aus noch nicht bekannten Gründen heute Nachmittag abgestürzt. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten, nach ihrer Bergung mussten sie mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Spital überflogen werden. Ein Pilot befindet sich nach Angaben des Spitals in kritischem Zustand.

Das russische Verteidigungsministerium konnte noch keine Angaben zu der Unfallursache machen. Der Absturz ereignete sich am frühen Nachmittag um 14 Uhr 00 über dem Schiessgebiet von Ashuluk.