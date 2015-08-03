Phenom 300 während Landeanflug abgestürzt

Embraer Phenom 300 HZ-IBN (Foto: Neil Randell)

Am Freitag, den 31. Juli 2015, ist ein Phenom 300 Business Jet nach einem missglückten Landeversuch auf dem britischen Flugplatz Blackbush abgestürzt, dabei kamen alle vier Insassen ums Leben.

Das Unglück ereignete sich um 15 Uhr 09 Lokalzeit auf dem Blackbush Airport in der Grafschaft Hampshire. Der Phenom 300 Business Jet ist von Milano Malpensa her gekommen und setzte kurz vor 15 Uhr 00 zur Landung auf die Piste 25 an. Die Maschine kommt beim ersten Landeversuch auf der relativ kurzen Piste jedoch zu schnell und zu lang, daher setzt der Pilot die Triebwerke auf Vollschub und startet mit dem Kleinjet durch. Bei diesem Durchstartmanöver ging jedoch etwas gewaltig schief, der Phenom 300 stürzt über dem Parkplatz eines benachbarten Autohändlers aus noch ungeklärten Gründen ab und geht in Flammen auf, alle vier Insassen kommen dabei ums Leben. Der Phenom 300 wurde bei dem heftigen Aufprall vollständig zerstört und brannte aus. Die britische Flugunfallbehörde AAIB hat eine Untersuchung eingeleitet.

Phenom 300 fire (Foto: AviaPress)

Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen zweimotorigen Embraer Phenom 300 Kleinjet, der in Saudi Arabien auf die Kennung HZ-IBN zugelassen war. Der Embraer Jet hatte die Baunummer 5050040 und war fünf Jahre alt. Die Maschine wurde durch Salem Aviation betrieben und gehörte zur Bin Laden Group. An Bord des Unglückflugzeuges befanden sich Familienangehörige von Osama Bin Laden.

Phenom 300 crash site (Foto: AviaPress)

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt als problemlos zu bezeichnen, es herrschte ein leichter Wind aus südlicher Richtung, bei guter Sichtweite.

METAR zum Landezeitpunkt:

EGLF 311350Z 17007KT 120V240 9999 FEW045 21/10 Q1017