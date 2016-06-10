Patrouille Suisse Tiger abgestürzt

Patrouille Suisse (Foto: VBS)

Während eines Trainings für eine Flugshow am Wochenende ist im holländischen Leeuwarden am 9. Juni 2016 ein Tiger der Patrouille Suisse abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Zwei F-5E Tiger II Kampfjets der Patrouille Suisse sind heute Donnerstag im niederländischen Leeuwarden beim Training in der Luft zusammengestossen. Eine Maschine konnte nach holländischen Medienberichten leicht beschädigt landen, die andere stürzte ab, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Das Schweizerische Verteidigungsministerium hat den Unfall bestätigt.

Patrouille Suisse Crash Leeuwarden (Foto: YouTube)

Die niederländische Gemeinde Menameradiel vermeldete auf Twitter, der Pilot aus dem abgestürzten Jet sei gefunden worden und es ginge ihm den Umständen entsprechend gut. Die Patrouille Suisse hätte am Wochenende zusammen mit Teams wie den Red Arrows und der Patrouille de France an der Flugshow in Leeuwarden ihr Kunstflugprogramm vorführen sollen.

Information VBS

Update 9. Juni 2016 VBS (Abend 9. Juni 2016)

Berührung von zwei Tiger F-5E der Patrouille Suisse

Heute Donnerstagnachmittag kam es während eines Trainingsfluges der Patrouille Suisse für eine Flugshow in Leeuwarden (NL) aus noch ungeklärten Gründen zur seitlichen Berührung von zwei Flugzeugen des Typs Tiger F-5E. Eine Maschine ist dabei in einen Weiher abgestürzt. Der Pilot konnte den Schleudersitz betätigen und ist in einem Gewächshaus gelandet. Das zweite Flugzeug konnte sicher landen.

Bei einem Trainingsflug zur Vorbereitung eines Auftrittes der Patrouille Suisse anlässlich der Flugshow in Leeuwarden (NL), haben sich zwei Tiger F-5E bei einem Flugmanöver seitlich berührt. Die Beschädigung der beiden Flugzeuge hat dazu geführt, dass ein Pilot seine Maschine mit dem Schleudersitz verlassen musste. Diese Maschine ist darauf in einen Weiher nahe des Flugfeldes Leeuwarden abgestürzt. Der Pilot ist mit seinem Fallschirm in einem Gewächshaus gelandet und hat sich dabei eine Fraktur im Fussbereich, leichte Schnittverletzungen und Prellungen zugezogen. Der Pilot der zweiten beteiligten Maschine konnte sein Flugzeug sicher landen.

Der für das Wochenende geplante Auftritt der Patrouille Suisse in Leeuwarden (NL) wurde abgesagt. Der Entscheid, ob die weiteren geplanten Auftritte der Patrouille Suisse durchgeführt werden, wird voraussichtlich bis nächsten Mittwoch gefällt.

Morgen Freitagvormittag wird eine Delegation, bestehend aus einem Team der Militärjustiz, Sicherheitsexperten der Luftwaffe, Unfallexperten, ein medizinisches sowie ein Care-Team zur Betreuung der beteiligten Piloten nach Leeuwarden reisen.

Für die Teilnahme der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse an Flugvorführungen im Ausland schliesst die Luftwaffe jeweils eine Haftpflichtversicherung für Drittschaden ab. Allfälliger entstandener Schaden wird über diese Versicherung abgewickelt. Das abgestürzte Flugzeug ist dabei nicht versichert.

Der Absturz eines Flugzeuges der Patrouille Suisse während dem Training zu einer Flugshow ist der erste derartige Vorfall in der 52-jährigen Geschichte der Schweizer Kunstflugstaffel.

Aufgrund der laufenden Untersuchung erfolgt die weitere Kommunikation zu diesem Fall durch die Militärjustiz.

VBS, Schweizer Luftwaffe

Kollision von zwei Tiger F-5E der Patrouille Suisse in Leeuwarden NL

09.06.2016 (kurz nach dem Unfall)

Während eines Trainingsfluges der Patrouille Suisse für eine Flugshow in Leeuwarden NL sind heute Nachmittag zwei Flugzeuge des Typs Tiger F-5E aus noch ungeklärten Gründen kollidiert. Dabei ist eine Maschine abgestürzt. Der Pilot dieser Maschine konnte den Schleudersitz betätigen. Weitere Informationen liegen zurzeit nicht vor.

Um 18:30 findet im Medienzentrum Bundeshaus, Bundesgasse 8, eine Medienkonferenz zum aktuellen Stand statt.