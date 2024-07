PC-12 in den USA abgestürzt

Pilatus PC-12 (Foto: AeroPress)

Am Freitag, den 26. Juli 2024, ist im Bundesstaat Wyoming in den USA ein Privatflugzeug vom Typ Pilatus PC-12 abgestürzt, dabei kamen alle 7 Insassen ums Leben.

Das Einmotorige Turbopropellerflugzeug Pilatus PC-12 ist am Freitagmittag von Atlanta herkommend nach einem kurzen Tankaufenthalt auf dem Nebraska City Municipal Airport in Richtung Billings-Logan International Airport im Bundesstaat Montana gestartet. Während dem Flug auf einer Höhe von 26.000 Fuß bekam der Pilot Probleme mit der Maschine, diese stürzte aus noch nicht geklärten Gründen nördlich von Gillette an der Grenze zwischen den beiden Bundesstaaten Wyoming und Montana in ein bewaldetes Gebiet ab. Das Flugzeug wurde bei dem heftigen Aufprall komplett zerstört und brannte aus. Der Pilot und alle sechs Passagiere verloren dabei das Leben. Das brennende Flugzeugwrack löste einen lokalen Waldbrand aus, dieser konnte von der Campbell County Feuerwehr unter dem Einsatz von einem Löschflugzeug gelöscht werden.

Löschflugzeug musste den Aufschlagbrand, verursacht durch die abgestürzte PC-12, unter Kontrolle bringen (Foto: Campbell County Fire Department)

Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine Flugunfallermittlung aufgenommen.

PC-12 Flug von Nebraska City Municipal Airport zum Billings-Logan International Airport (Foto: Screenshot Flight Tracker)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Pilatus PC-12/47E mit der Baunummer MSN 1203 aus dem Jahr 2010. Das einmotorige Turbopropellerflugzeug war mit der Kennung N357HE in den USA zugelassen und gehörte der Unternehmung Haynie Enterprises Inc. Die PC-12 wurde bei dem Absturz zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt in der Region als gut zu bezeichnen, die Temperatur lag bei 26 Grad, es herrschte ein leichter Wind aus nordöstlicher Richtung.