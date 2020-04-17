Notlandung auf der Autobahn
17.04.2020 RK
Am 16. April setzte ein Piper Cherokee auf einer Autobahn in Québec zur Notlandung an, das Manöver wurde von einer Autokamera gefilmt und auf den sozialen Medien veröffentlicht.
Der Pilot eine Piper Cherokee hat sich wegen eines technischen Problems an seinem einmotorigen Piper zu einer Notlandung auf einer dicht befahrenen Autobahn im kanadischen Québec entscheiden. Das waghalsige Manöver gelang, zu Schaden kam dabei niemand.
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