Notlandung auf der Autobahn

Piper Cherokee Notlandung auf der Autobahn (Foto: YouTube)

Am 16. April setzte ein Piper Cherokee auf einer Autobahn in Québec zur Notlandung an, das Manöver wurde von einer Autokamera gefilmt und auf den sozialen Medien veröffentlicht.

Der Pilot eine Piper Cherokee hat sich wegen eines technischen Problems an seinem einmotorigen Piper zu einer Notlandung auf einer dicht befahrenen Autobahn im kanadischen Québec entscheiden. Das waghalsige Manöver gelang, zu Schaden kam dabei niemand.

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