Metro II in Mexiko abgestürzt

Aeronaves Swearingen Metro II (Foto: aeroprints.com)

Am Dienstag, den 2. Juni 2015, ist kurz nach dem Start vom mexikanischen Flughafen Querétaro ein Metro II Frachtflugzeug abgestürzt, dabei kamen alle fünf Insassen ums Leben.

Das zweimotorige Turbopropeller Frachtflugzeug stürzte um 14 Uhr 30 aus noch unbekannten Gründen ab. Nach ersten Polizeiberichten aus Santiago de Querétaro befand sich das Frachtflugzeug auf einem Testflug und stürzte kurz nach dem Start fast senkrecht ab und ging in Flammen auf. An Bord der Maschine befanden sich fünf Personen, die dabei alle ums Leben kamen.

Metro II Absturz (Via: AviaPress)

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Turbopropeller Maschine vom Typ Swearingen SA226-TC Metro II. Das Flugzeug war auf die Immatrikulation XA-UKP in Mexiko zugelassen und wurde durch die Unternehmung Aeronaves TSM betrieben. Der Metro II Frachter war 35 Jahre alt. Das Flugzeug wurde bei diesem Absturz vollständig zerstört.

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, es herrschte eine leichte Brise aus östlicher Richtung mit guten Sichtbedingungen.

METAR Wetterbericht zum Unfallzeitpunkt:

MMQT 021945Z 08012KT 10SM BKN025TCU BKN250 25/07 A3025 RMK 8/202

YouTube Video zum Absturz des Metro II Vollfrachters