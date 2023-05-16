Learjet in Hohn abgestürzt

Learjet D-CGFE Gesellschaft für Flugzieldarstellung (Foto: Gesellschaft für Flugzieldarstellung )

Ein Learjet der Gesellschaft für Flugzieldarstellung ist am Montag, den 15. Mai 2023, kurz nach dem Start in Hohn abgestürzt, die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

Flugunfall auf dem Luftwaffenstützpunkt in Hohn. Ein Learjet der Gesellschaft für Flugzieldarstellung (GFD) ist am frühen Montagnachmittag kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Hohn noch innerhalb des Fliegerhorstes abgestürzt. Die Untersuchungen zum Absturz leitet die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU). Die GFD fliegt im Auftrag der deutschen Luftwaffe. Bei dem Unfall kamen beide Piloten ums Leben.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein Zieldarstellungsflugzeug vom Typ Learjet 35A. Der Learjet ist auf die Kennung D-CGFQ zugelassen und trägt die Baunummer MSN 35-676. Die Maschine wurde für die deutsche Luftwaffe als Zieldarsteller durch die Gesellschaft für Flugzieldarstellung betrieben. Der Learjet wurde bei dem Startunfall komplett zerstört.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt war das Wetter gut. Es herrschte ein leichter Wind aus östlicher Richtung mit einer Stärke von 10 km/h.

METAR

ETNH 151050Z 07006KT 9999 FEW050 21/04 Q1010 BLU+BLU+

ETNH 151020Z 03007KT 9999 FEW050 21/03 Q1010 BLU+BLU+