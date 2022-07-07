Learjet 35A in Argentinien abgestürzt

Learjet 35A Absturzmaschine 1. Juli 2022 Rio Grande (Foto: APT Spotters)

Am Freitag, den 1. Juli 2022, stürzte ein Learjet 35A in Río Grande, Argentinien kurz nach dem Start ab, dabei kamen alle vier Menschen an Bord ums Leben.

Der Learjet 35A startete um 14:30 Uhr auf dem Río Grande-Gobernador Ramón Trejo Noel International Airport in Richtung Heimatflughafen San Fernando Airport in Buenos Aires. Der zweimotorige Business Jet stürzte in einer Linkskurve kurz nach dem Start aus noch nicht geklärten Gründen ab. Die Absturzstelle liegt noch innerhalb des Flugplatzperimeters. Der Learjet 35A brannte nach dem Aufprall komplette aus, beide Piloten und die zwei medizinischen Mitarbeiter kamen bei dem Unfall ums Leben.

Learjet 35A Absturzstelle Rio Grande (Foto: APT Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Learjet 35A. Der Ambulanzjet war auf die Kennung LV-BPA in Argentinien zugelassen. Der Learjet wurde 1978 gebaut und hatte die Seriennummer 35-143. Das Flugzeug wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Learjet 35A Absturzstelle Rio Grande (Foto: APT Authority)

Das Wetter

Das Wetter war zu dem Unfallzeitpunkt gut.