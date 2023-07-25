Löschflugzeug in Griechenland abgestürzt

Löschflugzeug bekämpft in Griechenland einen Brandherd und stürzt ab (Foto: Via EPT1 Television)

Ein Löschflugzeug vom Typ Canadair CL-215-1A10 ist in Griechenland während eines Einsatzes auf der Insel Euböa abgestürzt, die Piloten kamen dabei ums Leben.

Das griechische Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz des Feuerlöschflugzeugs zeigt. Die Maschine fliegt zielgenau über den Feuerherd und löst bei normaler Geschwindigkeit die Löschflüssigkeit aus. Die Maschine kollidierte während dem Wegziehen mit der rechten Tragflächenspitze mit einen Busch, dabei könnte die Steuerung der Maschine beschädigt worden sein. Das Flugzeug kippt anschliessend über die rechte Tragfläche weg und stürzt unkontrolliert ab. Bei dem Aufschlag explodierte das Löschflugzeug und brannte komplett aus. Warum das Flugzeug bei dem Löschmanöver abstürzte, muss nun eine Unfallermittlung zeigen. Nach Informationen der griechischen Luftwaffe gehörte das Flugzeug zum 355. Transportgeschwader. Bei dem Unfall kam der 34-jährige Kapitän Hauptmann Christos Moulas und der 27-jährige Copilot Oberleutnant Periklis Stefanidis ums Leben.