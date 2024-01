JAL Airbus A350 in Haneda verunfallt

Japan Airlines A350 (Foto: JAL)

Ein Japan Airlines Airbus A350 kollidierte während der Landung auf dem Flughafen von Tokio Haneda mit einem Flugzeug der Küstenwache und brennt komplett aus, die Rettungsarbeiten sind im Gange.

An Bord des Inlandfluges Japan Airlines 516 befanden sich laut japanischen Medienberichten mehr als 300 Menschen. Bei der Landung auf der Piste ging etwas schief, der moderne Airbus A350 kollidierte auf der Landebahn scheinbar mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache, beide Flugzeuge sind nach der Kollision in Brand geraten. Laut unterschiedlichen Medienberichten konnten viele der 300 Insassen den Airbus A350 über Notrutschen verlassen, die Rettungsarbeiten sind immer noch im Gange.

UPDATE

Japan Airlines Flug 516 startete am Nachmittag des 2. Januar 2024 auf dem Flughafen von Sapporo zu einem Inlandflug nach Tokio Haneda. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen modernsten Airbus A350-900. An Bord von Flug JAL 516 befanden sich laut Japan Airlines 367 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder. Der Airbus A350 setzte um 17:47 Uhr zur Landung auf der Piste 34R an und kollidierte auf der Landebahn mit einem De Havilland Canada DHC-8-315Q MPA der japanischen Küstenwache. Beide Flugzeuge gerieten sofort in Brand. Alle 379 Insassen des Airbus A350 konnten über die Notrutschen das Flugzeug verlassen. Die Besatzung der DHC-8 Turbopropellermaschine konnten sich laut japanischen Medienberichten ebenfalls retten. Warum die beiden Flugzeuge auf der Piste 34R kollidierten, ist Gegenstand der eingeleiteten Flugunfalluntersuchung.

Update

Die Flughafenpolizei von Haneda hat soeben bekanntgegeben, dass fünf Besatzungsmitglieder der Turbopropellermaschine DHC-8-315Q MPA der japanischen Küstenwache bei dem Unfall ums Leben kamen. Das sechste Besatzungsmitglied hat die Kollision schwer verletzt überlebt.

JAL Unglücksstelle Airbus A350-900 Tokio Haneda (Foto: Twitter)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug von Japan Airlines Flug 516 handelt es sich um den Airbus A350 mit der Immatrikulation JA13XJ. Der Airbus A350-900 wurde unter der Seriennummer 538 im Jahr 2021 gebaut. Der Airbus A350 brannte bei dem Unfall komplett aus.

Bei dem Küstenwachflugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Turbopropellermaschine vom Typ DHC-8-315Q MPA der japanischen Küstenwache, das Flugzeug trägt die Kennung JA722A und wurde ebenfalls komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zu dem Unfallzeitpunkt gut.

METAR

RJTT 020900Z 33008KT 9999 FEW020 07/04 Q1016 NOSIG=

RJTT 020830Z VRB03KT 9999 FEW020 SCT090 08/04 Q1016 BECMG TL0900 30006KT=