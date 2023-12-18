Iranischer Sukhoi Su-22 Kampfjet abgestürzt

Sukhoi Su-22M4 Revolutionary Guard Air Force Iran (Foto: Stephan de Bruijn, via AirHistory.net)

Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens ist am 16. Dezember 2023 ein Sukhoi Su-22 Kampfflugzeug abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Der Sukhoi Su-22 (NATO Bezeichnung Fitter) befand sich auf einem regulären Übungsflug und stürzte aus noch nicht geklärten Gründen im Süden der Provinz Fars ab. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz aus dem Kampfjet herauskatapultieren und mit dem Fallschirm retten. Der Absturz ereignete sich am Samstagmorgen in der Nähe des Parishan Sees bei der Stadt Kazerun.

Absturzstelle der iranischen Sukhoi Su-22 (Foto: Twitter)

Laut einem iranischen Medienbericht musste der Pilot ins Krankenhaus eingeliefert werden, er erlitt bei dem Unfall einen Beckenbruch. Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen einstrahligen Sukhoi Su-22 Fitter aus russischer Produktion. Die iranische Revolutionäre Garde hat noch rund acht Sukhoi Su-22 Fitter in ihren Beständen.