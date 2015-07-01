Indonesischer Hercules Transporter abgestürzt

Lockheed KC-130B Hercules (Foto: Ariodilah Virgantara)

Am Dienstag, den 30. Juni 2015, ist kurz nach dem Start im indonesischen Medan ein Hercules Transporter abgestürzt, dabei kamen nach offiziellen Angaben 141 Menschen ums Leben.

Der viermotorige Hercules Militärtransporter startete auf dem Medan-Polonia Airport, der auch als Soewondo Air Force Base bekannt ist, in Richtung Tanjung Pinang-Kidjang Airport. An Bord des Transporters befanden sich neben zwölf Besatzungsmitglieder auch 110 Passagiere, die bei dem Unglück alle ums Leben kamen. Die Maschine ist um 11 Uhr 48 in Medan gestartet und kurz nach dem Start aus noch unbekannten Gründen über einem Stadtviertel von Medan abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

Der Hercules sorgte auch an der Absturzstelle für beträchtlichen Schaden an Gebäuden und riss dabei viele Hausbewohner und Passanten mit in den Tod. In Indonesien spricht man von 141 Toten, wahrscheinlich wird die Opferzahl während den Bergungsarbeiten noch steigen.

Hercules Crash Medan (Foto: via Twitter)

Die Maschine startete bei gutem Wetter auf der Piste 23 in südwestlicher Richtung, dabei herrschte eine leichte Brise aus nördlicher Richtung.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen viermotorigen Lockheed KC-130B Hercules Militärtransporter, der bei der indonesischen Luftwaffe auf die Kennung A-1310 immatrikuliert war. Das Flugzeug wurde 1961 gebaut.

METAR zum Unfallzeitpunkt:

WIMM 300530Z 36008KT 9999 SCT018 34/24 Q1011

WIMM 300500Z 36007KT 9999 SCT018 34/24 Q1012

WIMM 300430Z 30003KT 9999 SCT018 34/24 Q1012