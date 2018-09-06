Indische MiG-27 abgestürzt

MiG-27 Indian Air Force (Foto: IAF)

Am 4. September 2018 ist eine MiG-27 der indischen Luftwaffe kurz nach dem Start in der Nähe von Jodhpur abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Laut indischen Medienberichten ist der Kampfjet aus den 1970er Jahren auf dem Luftwaffenstützpunkt Jodhpur zu einem regulären Trainingsflug gestartet und kurz nach dem Start über einem Feld abgestürzt. Der Pilot konnte mit dem Schleudersitz aussteigen, er musste zur Behandlung in ein Spital überflogen werden. Über den Gesundheitszustand des Piloten hat das indische Verteidigungsministerium noch nichts bekanntgegeben, er soll aber überlebt haben. Augenzeugen haben gegenüber der Zeitung The Economic Times berichtet, dass zwei Jets in der Luft kollidiert seien und einer davon anschließend abstürzte. Seit 2007 sind in Indien mindestens zwölf MiG-27 abgestürzt.

MiG-27 Crash in Indien (Foto: Via Air Force India)

Bei der MiG-27 handelt es sich um ein Kampfflugzeug aus Russland, die MiG-27 stammt aus den 1970er Jahren. Die Flugzeuge für die indische Luftwaffe wurden teilweise in Indien hergestellt, die einmotorigen Jets mit Schwenkflügeln werden in der Fachwelt als unsicher eingestuft. Indien will ihre kampfwertgesteigerten MiG-27 noch für ein paar Jahre in Betrieb halten, momentan stehen noch rund 80 MiG-27 im Einsatz.