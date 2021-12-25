Indische MiG-21 abgestürzt

MiG-21 Indian Air Force (Foto: IAF)

Indiens Verteidigungsministerium hat den Absturz einer MiG-21 bekanntgegeben, der Pilot kam dabei ums Leben.

Die MiG-21 ist am Freitagabend, den 24. Dezember 2021, im Nordwesten von Indien im Bundesstaat Rajasthan in der Nähe der Wüstenstadt Jaisalmer aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt. Die Maschine befand sich auf einem Trainingsflug. Laut Augenzeugen hat die Maschine in der Luft gebrannt und ist explodiert. Der Unfall ereignete sich um 20:30 Uhr Lokalzeit. Der Pilot, Oberstleutnant Harshit Sinha kam bei dem Unfall ums Leben. Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet.

MiG-21 Crash Indien Bundesstaat Rajasthan (Foto: Indian Air Force)

Die alten MiG-21 hätten bei der indischen Luftwaffe bereits im Jahr 2017 komplett ausgemustert werden sollen, die Maschinen gelten als unsicher und dürfen nur noch von erfahrenen Piloten geflogen werden. Indien hat ab den 1960er Jahren nahezu Tausend MiG-21 beschafft, fast die Hälfte davon ging bei Unfällen verloren. Indien betreibt laut Wikipedia immer noch 132 MiG-21 Kampfflugzeuge.