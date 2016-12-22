Hercules in Indonesien abgestürzt

Lockheed C-130H Hercules (Foto: Team Spotit)

Ein C-130 Hercules Militärtransporter ist am Morgen des 18. Dezember 2016 im indonesischen Wamena abgestürzt, alle 13 Insassen kamen dabei ums Leben.

Der Militärtransporter startete um 05:35 Uhr auf dem Mozes Kilangin Airport auf Papua Neuguinea und wollte zum Flughafen Wamena fliegen. Im Anflug auf die Landebahn 33 kollidierte die viermotorige Transportmaschine aus noch nicht bekannten Gründen mit einem Hügel und zerschellte, alle dreizehn Insassen kamen dabei ums Leben. Der Unfall ereignete sich kurz vor der geplanten Landung um 06:10 Uhr Lokalzeit.

Lockheed C-130H Hercules A-1334 Absturzstelle (Foto: via AP Authority)

Die indonesischen Behörden haben eine Untersuchung angeordnet.