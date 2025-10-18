Hawker 800XP bei Testflug abgestürzt

Unglücksflugzeug Hawker 800XP (Foto: Team Aviapictures)

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, stürzte in Bath Township, Michigan ein Hawker 800XP Geschäftsreisejet ab, alle drei Insassen kamen dabei ums Leben.

Nach Wartungsarbeiten startete der zweistrahlige Businessjet am Donnerstagabend auf dem Battle Creek W.K. Kellogg Regional Airport zu einem Testflug. An Bord der Maschine waren zwei Piloten und ein Mechaniker. Der Hawker 800XP stieg laut Flugsicherungsangaben auf eine Flughöhe von 15.000 Fuss (4.572 Meter) um auf dieser Höhe Tests durchzuführen. Für den Testflug wurde den Piloten von dem Flugverkehrsleiter eine Höhen-Box von 2.000 Fuss zugewiesen. Während den Tests ging etwas schief, die Maschine geriet ins Trudeln und stürzte ab. Der Businessjet ist um 17:27 Uhr Lokalzeit abgestürzt. Rettungskräfte waren rasch vor Ort, konnten jedoch nichts mehr ausrichten, alle drei Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine Unfalluntersuchung eigeleitet.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Businessjet vom Typ Hawker 800XP. Das Flugzeug war mit der Kennung XA-JMR in Mexiko zugelassen und gehörte der Flugunternehmung Aereo Lineas del Centro SA. Die Hawker 800XP wurde unter der Baunummer 258530 im Jahr 1995 gebaut. Das Geschäftsreiseflugzeug wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.