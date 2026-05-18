Growler kollidieren während Flugshow

EA-18G Growler mit neuem Störbehälter (Foto: U.S. Navy, Erik Hildebrandt)

Zwei E/A-18G Growler Kampfflugzeuge sind während einer Flugshow in Idaho kollidiert und stürzten ab, die vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.

Bei einem Annäherungsmanöver (Joining) während der Airshow krachte eine der beiden Vorführmaschinen in das Führungsflugzeug, die beiden E/A-18G Growler Kampfflugzeuge verkeilten sich ineinander und stürzten ab. Beide Piloten und Waffensystemoffiziere konnten sich mit dem Schleudersitz aus dieser misslichen Situation retten und blieben laut Angaben der Veranstalter unverletzt.

Two EA-18G Growlers crashed today following a midair collision at the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots appear to have ejected safely. pic.twitter.com/b15tvJO0mm — OSINTdefender (@sentdefender) May 17, 2026

Das Joining fand auf geringer Höhe in der Pistenachse statt, zum Glück stürzten die beiden Kampfflugzeuge über einem freien Feld ab und führten am Boden zu keinen Opfern. Bei den Unglücksflugzeugen handelt es sich um zwei E/A-18G Growler Jets des VAQ-129 „Vikings“ Growler Demo Teams. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, den 17. Mai 2026, während der Gunfighter Skies Airshow auf der Mountain Home Air Force Base in Idaho.