Französische Mirage 2000D abgestürzt

l’Armée de l’Air Mirage 2000 Sonderlackierung (Foto: l’Armée de l’Air)

Eine Mirage 2000D der französischen Luftwaffe ist am Dienstag, 20. Oktober 2026, in der Nähe von Nancy abgestürzt, dabei kamen beide Besatzungsmitglieder ums Leben.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch um 22:40 Uhr. Die zweisitzige Mirage 2000D stürzte während eines nächtlichen Trainingsfluges in der Nähe der Ortschaft Rogéville (Meurthe-et-Moselle) nordwestlich von Nancy aus noch nicht bekannten Gründen ab. Der 27-jährige Pilot Leutnant Quentin Klysz und der 44-jährige Waffensystemoffizier Oberstleutnant Antranig Sarkissian kamen bei dem Absturz ums Leben.

Mirage 2000D Escadron de Chasse 2/3 ‚Champagne (Foto: Armée de l’Air et de l’Espace)

Die Mirage 2000D gehörte zu der «Escadron de Chasse 2/3 ‚Champagne». Laut offiziellen Angaben der französischen Luft- und Weltraumstreitkräfte (Armée de l’Air et de l’Espace) befand sich die Mirage 2000D auf dem Rückflug eines Trainings und war bei anspruchsvollem Wetter rund 25 Kilometer nördlich des Militärflugplatzes Nancy-Ochey abgestürzt.

Mirage 2000D (Foto: Armée de l’Air et de l’Espace)

Die Mirage 2000D war bei dem nächtlichen Ausbildungs- und Übungsflug unbewaffnet. Die Unfallermittler der Armée de l’Air et de l’Espace haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.