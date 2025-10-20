Frachtjumbo in Hongkong verunfallt

Boeing 747-400F Unfallflugzeug Cargo Air ACT (Foto: Team Picture It)

Heute Morgen ist ein Frachtjumbo von ACT Airlines in Hongkong von der Piste abgekommen und ins Meer gestürzt, zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Der Boeing 747-400F Vollfrachter landete heute Morgen, den 20. Oktober 2025, um 03:53 Uhr Lokalzeit auf dem Flughafen von Hongkong auf der der Piste 07L. Aus noch nicht geklärten Gründen verloren die Piloten des Frachtjumbos nach dem Aufsetzen die Kontrolle über das Flugzeug am Boden, der Jumbo kam seitlich links von der Piste ab und kollidierte mit einem Fahrzeug des Bodendienstes. Das Auto wurde bei dem heftigen Aufprall ins Meer geschleudert, die beiden Insassen kamen dabei ums Leben. Der Jumbofrachter raste ins Meer und wurde bei dieser Runway Excursion komplett zerstört. Die vierköpfige Besatzung des Jumbos kam mit dem Schrecken davon. Der Vollfrachter vom Typ Boeing 747-400F war unter der Flugnummer EK 9788 für Emirates SkyCargo von Dubai nach Hongkong geflogen. Warum es zu diesem Unglück gekommen ist, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen, Hongkong hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Boeing 747-400F Unfall Hongkong (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine Boeing 747-400F. Die Maschine ist unter der Kennung TC-ACF in der Türkei zugelassen. Gebaut wurde das Flugzeug unter der Seriennummer MSN 25645/979 im Jahr 1993. Der Frachtjumbo gehört zur Flotte von ACT Airlines und wurde auf diesem Flug zwischen Dubai und Hongkong im Auftrag von Emirates SkyCargo betrieben. Der Vollfrachter erlitt bei dieser Runway Excursion einen Totalschaden.

Das Wetter

Das Wetter zum Unfallzeitpunkt war nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, dass es zu einer solchen Runway Excursion kommen sollte. Es herrschte ein ruppiger Ostwind mit einer Stärke von maximal 37 km/h.

METAR

METAR VHHH 191930Z 02018KT 9999 FEW030 27/20 Q1011 NOSIG

METAR VHHH 192000Z 02004G21KT 9999 FEW035 26/20 Q1011 NOSIG