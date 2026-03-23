Flugunfall in New York LaGuardia

Air Canada Express CRJ-900 (Foto: Team Spotter)

Ein Bodenfahrzeug der Feuerwehr kollidiert auf dem Flughafen von LaGuardia mit einem CRJ-900 Verkehrsflugzeug von Air Canada Express, die Piloten kommen dabei ums Leben.

Der Air Canada Express-Flug AC 8646 aus Montreal kommend landete gestern kurz vor Mitternacht auf dem Flughafen New York LaGuardia auf der Landebahn 04. Beim Ausrollen kollidierte das Verkehrsflugzeug vom Typ Bombardier CRJ-900 mit einem Fahrzeug der Feuerwehr. An Bord der Maschine befanden sich laut ersten Angaben aus US-Medien 76 Personen. Die beiden Piloten der Unglücksmaschine kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Zwei Personen im Feuerwehrauto wurden bei dem Unfall verletzt. Die Flugzeuginsassen kamen scheinbar mit dem Schrecken davon, einige Passagiere zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Eine Flugbegleiterin wurde bei dem Unfall aus dem Flugzeug geschleudert und musste ins Spital überführt werden, sie wurde bei dem Unglück laut mehreren Medienberichten mittelschwer verletzt. Der Flughafen LaGuardia musste nach dem Unfall geschlossen werden. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

UPDATE

An Bord des CRJ-900 von Jazz befanden sich laut offiziellen Angaben 72 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Bei dem Unfall kamen der Kapitän und der Erste Offizier ums Leben, zwei Feuerwehrleute an Bord des Lastwagens wurden schwer verletzt. 9 Insassen zogen sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu, 32 Menschen an Bord des Flugzeuges erlitten bei dem Unglück leichte Verletzungen.

Offizielle Pressemeldung FAA

Air Canada Express Flug 8646 kollidierte nach der Landung auf Landebahn 4 des Flughafens LaGuardia in New York mit einem Flugzeugrettungs- und Feuerwehrfahrzeug. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 22. März, gegen 23:45 Uhr Ortszeit. Die Maschine vom Typ CRJ-900 kam aus Montreal. Die FAA und das NTSB werden den Vorfall untersuchen. Das NTSB leitet die Untersuchung und wird über alle Neuigkeiten informieren.

Flugzeugunfall New York LaGuardia (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen CRJ-900 Bombardier Regionaljet. Die Maschine ist in Kanada unter der Immatrikulation C-GNJZ zugelassen. Produziert wurde das Verkehrsflugzeug im Jahr 2005 unter der Baunummer 15052. Die Maschine wurde im Bugbereich beim Aufprall so stark beschädigt, dass die beiden Piloten dabei ums Leben kamen.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt herrschte ein leichter Wind mit einer Stärke von 13 km/h aus nordöstlicher Richtung. Es war bewölkt bei einer Sichtweite von 6,4 Kilometern und es regnete leicht. Zudem war feuchter Dunst gemeldet.

METAR

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