Fallschirmabsetzflugzeuge über Slowakei abgestürzt

Let L-410 (Foto: Aeroclub)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fallschirmabsetzflugzeuge über der westlichen Slowakei sind am 20. August 2015 sieben Menschen ums Leben gekommen.

Am Morgen, des 20. August 2015, sind zwei LET L-410 Flugzeuge in der Luft über Cerveny Kamen in der Westslowakei zusammengestoßen und anschließend abgestürzt. An Bord der beiden zweimotorigen Turbopropeller Flugzeuge befanden sich nach offiziellen Angaben 38 Personen, neben den vier Piloten waren alles Fallschirmspringer in den beiden Flugzeugen. Die Springer übten für eine Flugshow in Slavnica, die am Wochenende hätte stattfinden sollen. Warum es zu der Kollision gekommen ist, wird jetzt untersucht.

LET L-410 Crash (Foto: AP Authority) (Foto: AP Authority)

Nach offiziellen Angaben der Flugunfallbehörde sind die beiden Maschinen auf einer Höhe von rund 1.500 Meter in der Luft zusammengestoßen. Die Flugzeuge stürzten ab und brannten vollständig aus. Bei dem Unfall sind sieben Menschen ums Leben gekommen, 31 Fallschirmspringer konnten sich retten.

Die Unfallflugzeuge gehörten Dubnica Air. Es handelte sich um Let L-410UVP aus Tschechien. Die eine Maschine war auf die Immatrikulation OM-ODQ zugelassen, die andere auf OM-SAB.