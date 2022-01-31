F-35C Landeunfall auf USS Carl Vinson

F-35C Lightning II landet auf der Carl Vinson (Foto: US Navy)

Auf dem Flugzeugträger USS Carl Vinson ist am Montag, den 24. Januar 2022, eine F-35C Lightning II verunfallt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die USS Carl Vinson befindet sich momentan auf einer Einsatzfahrt im Südchinesischen Meer. Eine F-35C (Carrier Variante) machte auf dem Träger aus noch nicht bekannten eine Bruchlandung. Der Pilot ist mit dem Schleudersitz ausgestiegen und konnte von einem Rettungshubschrauber rasch aus dem Meer gefischt werden, er hat den Unfall überlebt.

Auf dem Träger wurden durch die Bruchlandung sieben Besatzungsmitglieder verletzt, drei von ihnen wurden verletzungsbedingt vom Träger evakuiert und in ein Militärspital nach Manila auf den Philippinen verlegt.

Die F-35C ist bei dem Landeunfall über Bord geschlitterte und im Chinesischen Meer untergegangen. Der Träger wurde nur leicht beschädigt und konnte seine Einsatzfahrt weiterführen.

Video F-35C Lightning II Crash USS Carl Vinson (Echtheit nicht gewährleistet)

Verunfallte F-35C soll geborgen werden

Die USA wollen die am Montag, den 24. Januar 2022, im Chinesischen Meer verunfallte F-35C bergen, der moderne Stealth Fighter soll nicht in chinesische Hände geraten.

Am 24. Januar 2022 verunfallte eine F-35C während der Landung auf dem Flugzeugträger USS Carl Vinson. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, die Maschine schlitterte übers Deck ins Chinesische Meer weg und versank. Die USA hat nun bekanntgegeben, dass der moderne Fighter geborgen werden soll. Laut Aussagen von Leutnant Nicholas Lingo, Sprecher der 7. US-Flotte, laufen bereits Vorbereitungen, um die verunglückte F-35C aus dem Chinesischen Meer zu bergen. Wie die Bergungsaktion ablaufen soll, hat die USA nicht mitgeteilt. Es scheint offensichtlich zu sein, dass die Amerikaner Angst davor haben, dass China den Superjet aus dem Meer fischen könnte.

Eine Unfalluntersuchung wurde laut US Navy bereits eingeleitet.