Cessna Citation I in Kanada abgestürzt

Cessna Citation I (Foto: SoCalSpotters)

Eine Cessna Citation I ist am 13. Oktober 2016 im kanadischen Winfield, Britisch-Kolumbien abgestürzt, dabei kamen alle vier Insassen ums Leben.

Der zweimotorige Kleinjet startete in der Nacht vom Donnerstag, den 13. Oktober 2016, auf dem Flugplatz von Kelowna in Richtung Calgary. Kurz nach dem Start stürzte die Citation I aus noch unbekannten Gründen nordöstlich der Kleinstadt Winfield ab. Alle vier Insassen kamen dabei ums Leben, das Flugzeug wurde vollständig zerstört. Der Kleinjet hätte nach Calgary zum Flughafen Springbank fliegen sollen. Die kanadische Untersuchungsbehörde für Flugunfälle (TSB) hat eine Untersuchung eingeleitet.

Cessna Citation Crash Winfield (Foto: TSB Canada)

Das Flugzeug

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelte es sich um eine Cessna Citation I Modell 500 mit Baujahr 1974. Das Flugzeug gehörte Norjet und war auf die Immatrikulation C-GTNG in Kanada zugelassen. Die Seriennummer der Citation I lautet 500-0169, die Maschine wurde laut TSB vollständig zerstört.

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