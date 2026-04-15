Cessna Citation Bravo abgestürzt

Cessna Citation Bravo (Foto: Cessna)

Am Montag, den 13. April 2026, ist in Bolivien ein zweistrahliger Businessjet vom Typ Cessna Citation Bravo abgestürzt, die beiden Piloten kamen dabei ums Leben.

Die Citation Bravo startete am Montagmorgen um 08:19 Uhr Ortszeit vom Flughafen La Paz-El Alto und wollte zum Flughafen Santa Cruz-El Trompillo fliegen. Laut der bolivianischen Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) brach der Kontakt zur Flugsicherung etwa 30 Minuten nach dem Start ab. Nach Aufzeichnungen auf FlightRadar24 erreichte die Citation Bravo ihre Reisflughöhe von 39.000 Fuss (11.850 Meter) nach 30 Minuten. Nach rund 5 Minuten im Reiseflug wechselte die Citation Bravo in ein ungewöhnliches Flugmuster und zog auf der Höhe von 39.000 Fuss während rund 2 Stunden Kreise. Die Maschine verlor danach rasch an Geschwindigkeit und stürzte in einem Spiralsturz ab, die Aufzeichnungen auf dem Flug-Tracker hörten auf einer Flughöhe von 19.000 Fuss auf. Die Citation Bravo zerschellte mit einer moderaten Absturzsinkrate in einem Waldgebiet. Das Wrack konnte durch eine Bergungsmannschaft rasch gefunden werden. Beide Piloten kamen bei dem Absturz ums Leben. Die Unfallermittler haben eine Untersuchung eingeleitet. Involvierte Unfallexperten gehen von der Annahme aus, dass die beiden Piloten wegen einem Defekt in der Druckkabine durch Sauerstoffmangel ohnmächtig wurden und das Flugzeug danach führerlos abstürzte. Diese These wird auch von mir unterstützt.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweistrahlige Cessna 550 Citation Bravo. Die Maschine war in Bolivien auf die Kennung CP-3243 zugelassen. Gebaut wurde der Businessjet im Jahr 2006 unter der Seriennummer MSN 550-1132. Das Unglücksflugzeug wurde bei dem Absturz komplett zerstört. Die Schäden deuten jedoch darauf hin, dass die Aufprallrate nicht sehr hoch war.

Absturzstelle Cessna Citation Bravo Kolumbien (Foto: DGAC)

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt nicht relevant.