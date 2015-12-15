Cessna Caravan in Kanada abgestürzt

Cessna 208B Grand Caravan Wasaya Airways (Foto: Wasaya Airways)

Im kanadischen Wapakeka ist am Morgen, den 11. Dezember 2015, eine Cessna 208B Grand Caravan von Wasaya Airways abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Das einmotorige Frachtflugzeug startete nach Angaben von Wasaya Airways um 09 Uhr 00 Lokalzeit auf dem Flugplatz von Pickle Lake (YPL, CYPL) in Richtung des Flugplatzes Angling Lake (YAX). An Bord sass Captain Nick Little, der die Fracht zum Zielflugplatz hätte bringen sollen. Das Flugzeug ist jedoch aus noch unbekannten Gründen rund 28 Kilometer nordöstlich von Pickle Lake abgestürzt.

Die Unfallstelle konnte durch die Suchkräfte relativ rasch lokalisiert werden, der Rettungshelikopter konnte wegen schlechtem Wetters jedoch nicht zur Absturzstelle fliegen. Ein Suchtrupp erreichte das Wrack um 22 Uhr 50 zu Fuss, für den Piloten kam jede Rettung zu spät, Captain Nick Little kam bei dem Unfall bedauerlicherweise ums Leben.

Wasaya Airways Cessna Caravan Crash (Foto: TSB Canada)

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine einmotorige Turbopropeller Maschine vom Typ Cessna 208B Grand Caravan. Das Flugzeug war in Kanada unter der Immatrikulation C-FKDL zugelassen und wurde 1990 gebaut.

Warum das Flugzeug bei schlechtem Wetter abgestürzt ist, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen. Die Untersuchung wurde durch das Transportation Safety Board of Canada (TSB) eingeleitet.