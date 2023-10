Cessna Caravan in Frankreich abgestürzt

Cessna 208 Caravan I Fallschirmabsetzflugzeug F-HSLE (Foto: Andy DAVEY)

Am Sonntag, den 15. Oktober 2023, ist eine Cessna 208 Caravan I in Südfrankreich abgestürzt, der Pilot kam dabei ums Leben.

Das einmotorige Turbopropeller Flugzeug vom Typ Cessna 208 Caravan I startete am Sonntagmorgen auf dem Sportflugplatz Gap Tallard zu einem Sprungeinsatz, an Bord befanden sich 15 Fallschirmspringer. Die Springer haben die Cessna 208 Caravan auf der Sprunghöhe normal verlassen. Der Unfall ereignete sich während der Rückkehr des Sprungflugzeuges zu dem Flugplatz. Die Cessna Caravan zerschellte während dem Rückflug aus noch nicht geklärten Gründen an der Flanke des Pic de Crigne, rund zehn Kilometer südwestlich vom Flugplatz Gap Tallard. Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben. Die Feuerwehr konnte den Aufschlagbrand rasch unter Kontrolle bringen. Die französische Präfektur Hautes-Alpes hat zusammen mit dem französischen Flugunfallbüro BEA eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Absturzstelle Cessna 208 Caravan I (Foto: via Twitter)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine einmotorige Cessna 208 Caravan Turbopropeller Maschine. Die F-HSLE gehört dem Skydive Center Tallard und wurde im Jahr 2001 unter der Baunummer 20800340 in Betrieb genommen. Die Cessna Caravan wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.