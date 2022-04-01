Cessna Caravan am Säntis abgestürzt

Cessna 208 Caravan I (Foto: Twitter)

Am frühen Mittwochnachmittag, den 30. März 2022, ist eine Cessna Caravan auf dem Flug von Siegerland in Norddeutschland nach Italien am Säntismassiv abgestützt.

Am Mittwoch, den 30. März 2022 kurz nach 13:35 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung von einem möglicherweise vermissten Kleinflugzeug im Bereich Säntis erhalten. Wrackteile wurden am frühen Abend in sehr unwegsamen Gelände durch Helikopter der Armee und der Rega gefunden.

Absturzstelle der Cessna Caravan I am Säntis (Foto: Kantonspolizei St. Gallen)

Die Ermittlungen über den Absturz des Kleinflugzeuges wurden in der Nacht und am Morgen vom 31. März weitergeführt. Nach bisherigen Erkenntnissen startete das Flugzeug, eine Cesna 208 Caravan mit rund zehn Sitzplätzen, kurz nach 11:00 Uhr in Siegen, im Norden von Deutschland. Der Pilot war mutmasslich alleine unterwegs in Richtung Toskana. Beim Piloten handelt es sich um einen 63-jährigen Italiener mit Wohnsitz in Italien. Er gilt weiterhin als vermisst.

Der Einsatz wurde von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgrund der Örtlichkeit der Absturzstelle (Kanton St.Gallen) durch die Kantonspolizei St.Gallen übernommen. Im Einsatz stehen nun, nebst mehreren Patrouillen und diversen Fachspezialisten, wie Drohnenpiloten, Ermittler und Führungsunterstützer, der Kantonspolizei St.Gallen, die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen sowie die Alpine Rettung Ostschweiz mit Fachspezialisten Helikopter. Wie bei Flugunfällen üblich, wird die Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt. Die Unfallursachenermittlung obliegt der SUST (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle).

Kantonspolizei St. Gallen