Cessna 208 Caravan macht Bruchlandung

Cessna 208B Grand Caravan (Foto: Jonathan Williams)

Am 24. Oktober 2026 machte eine Cessna 208 Grand Caravan auf dem Flugplatz Bilorai in Westneuguinea eine Bruchlandung, alle zehn Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Die Cessna 208 Caravan startete auf dem internationalen Flughafen Mozes Kilangin Airport in der Stadt Timika, Indonesien zu einem kurzen Flug nach Bilogai im Distrikt Sugapa. An Bord der Maschine von Asian One Air waren neben den beiden Piloten acht Passagiere. Die einmotorige Turbopropeller Maschine setzte auf der Landebahn 09 auf, machte einen kleinen Hüpfer und bei der zweiten Bodenberührung brach das linke Hauptfahrwerk ein. Die Maschine schlitterte nach der Landung links von der Piste ab und blieb im seichten Grasland stecken. Alle Insassen konnten das Flugzeug nach der Bruchlandung selbständig verlassen. Laut lokalen Medienberichten zogen sich bei dem Landeunfall zwei Passagiere leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die indonesischen Behörden haben eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Cessna 208B Grand Caravan runway excursion Bilogai/Sugapa Airport (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein einmotoriges Nutzflugzeug vom Typ Cessna 208 Grand Caravan. Das Flugzeug ist in Indonesien auf die Kennung PK-LTF zugelassen und wurde im Jahr 2001 in Verkehr gesetzt. Die Maschine mit der Baunummer MSN 208B0922 wurde bei dieser Runway Excursion mittelschwer beschädigt.

Das Wetter

Über dem Flugplatz herrschte während der Landung Regenwetter mit tiefhängenden Wolkenfetzten. Die Landebahn war leicht nass.