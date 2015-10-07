C-130J Hercules in Afghanistan abgestürzt

C-130J Hercules (Foto: USAF)

Am Freitag, den 2. Oktober 2015, ist in Afghanistan ein C-130J Hercules Militärtransporter der US-Air Force abgestürzt, dabei kamen alle 11 Insassen ums Leben.

Der viermotorige C-130J Hercules Militärtransporter ist am Freitag in der Nacht kurz nach dem Start von dem Flugplatz Jalalabad in Afghanistan aus noch unbekannten Gründen abgestürzt. Alle 11 Insassen des Transporters kamen dabei ums Leben. Unterschiedliche US-amerikanische Medien berichten zudem, dass auch zwei Todesopfer am Boden zu beklagen seien. Der C-130J Hercules Transporter gehörte dem 455th Air Expeditionary Wing an. Die US-Air Force schliesst einen Abschuss der Maschine durch eine Boden-Luft-Waffe aus, eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Die US-Air Force hat die Namen der sechs gefallenen Crew Mitglieder bekannt gegeben und den Familienangehörigen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen.

Ums Leben kamen Capt. Jordan Pierson, Capt. Jonathan Golden, Staff Sgt. Ryan Hammond, Senior Airman Quinn Johnson-Harris, Senior Airman Nathan Sartain und Airman 1st Class Kcey Ruiz. Pierson.