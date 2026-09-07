Boeing 767 überschießt in Miami Pistenende

Boeing 767F Prime Air (Foto: Prime Air)

Ein Boeing 767 Frachter von 21 Air ist gestern auf dem Flughafen Miami über das Pistenende hinaus gerast, dabei gab es fünf Tote und fünf Verletzte.

Der Boeing 767-300ERF Umbaufrachter war am Sonntag, den 6. September 2026, im Auftrag von Amazon Air von San Juan in Puerto Rico nach Miami unterwegs. Am frühen Nachmittag setzte 21 Air Flug 7598 auf dem Miami International Airport zur Landung an. Die Frachtmaschine überschießt dabei das Landebahnende der 2852 Meter langen Piste 30, überquerte eine Straße, kollidierte mit mehreren Fahrzeugen und kam etwa 460 Meter hinter dem Ende der Landebahn auf einem Parkplatz zum Stehen. Die Boeing 767 fängt nach der Bruchlandung auf der rechten Seite bei Triebwerk Nummer 2 Feuer, dieses konnte durch die Flughafenfeuerwehr rasch gelöscht werden. Die Runway Excursion ereignete sich um 13:53 Uhr Lokalzeit, warum die Boeing 767 nach der Landung nicht auf der Piste zum Stillstand kam, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeibüro von Miami-Dade teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass bei dem Unglück 5 Menschen getötet und 5 Menschen verletzt wurden, drei davon schwer.

Runway Excursion Boeing 767-33AER (BDSF) in Miami (Foto: FaceBook)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Boeing 767-33AER (BDSF) mit der Registrierung N1997A und der Seriennummer 27310/545. Die Maschine wurde 1994 als Passagierflugzeug gebaut und startete die Karriere bei Sobelair in Belgien. Nach einem bewegten Leben als Verkehrsflugzeug wurde sie Ende 2014 aus dem Liniendienst genommen und zum Frachter umgebaut. Der Umbaufrachter startete seine Karriere im Jahr 2016 bei Atlas Air und bekam die Registrierung N1997A. Die Maschine gehört 21 Air und fliegt im Dienst von Amazon. Das Flugzeug wurde bei diesem Unfall schwer beschädigt und kann wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut werden.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt war es über dem Flughafen von Miami gewittrig. Der Wind war aus südlicher Richtung mit einer Stärke von 31 km/h die Böen wurden mit einer maximalen Stärke von 48 km/h angegeben.

METAR

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