Boeing 737 Frachter abgestürzt

K2 Airways Boeing 737 (Foto: K2 Airways)

Ein Boeing 737-400 Frachter ist über dem arabischen Meer abgestürzt, alle fünf Besatzungsmitglieder sind dabei ums Leben gekommen.

Die Boeing 737-400F von K2 Airways startete am frühen Abend des 7. Juli 2026 unter der Flugnummer KTA 1732 vom Flughafen Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emirate in Richtung Pakistan nach Karatschi. An Bord der Frachtmaschine befanden sich laut offiziellen Angaben fünf Besatzungsmitglieder. Auf der Reiseflughöhe von 35.000 Fuß (10.668 Meter) um 21:18 Uhr Lokalzeit meldeten die Piloten ein Problem mit der Navigation, drei Minuten später stürzte das Flugzeug aus noch nicht bekannten Umständen über dem Arabischen Meer ab. Alle fünf Besatzungsmitglieder kamen bei dem Absturz ums Leben. Die pakistanischen Retter konnten die Absturzstell in der Nach auf den 8. Juli 2026 lokalisieren und erste Trümmerteile des Flugzeugs aus dem Meer fischen. Pakistan hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Trümmerteile der Boeing 737 von K2 Airways (Foto: Pakistan MoD)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Boeing 737-400F Umbaufrachter. Das Flugzeug hat im Jahr 1999 den Dienst als Passagierflugzeug bei Aeroflot aufgenommen und wurde 2012 zum Frachtflugzeug umgebaut. Der Boeing 737-4M0 (BDSF) Umbaufrachter war bei der pakistanischen Fluggesellschaft K2 Airways unter der Kennung AP-BOI im Einsatz. Der Frachter mit der Baunummer MSN 29210/3091 wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt laut den Wetterdaten, die uns zur Verfügung stehen, als problemlos zu bezeichnen.