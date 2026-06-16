B-52 Bomber abgestürzt

Boeing B-52H (Foto: USAF)

Am Montag, den 15. Juni 2026, ist ein B-52H Bomber kurz nach dem Start in Edwards, Kalifornien abgestürzt, alle acht Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben.

Der achtstrahlige strategische Bomber B-52H Stratofortress ist laut offiziellen Angaben der US-Streitkräften kurz nach dem Start aus noch nicht bekannten Gründen abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Unfall ereignete sich um 11:20 Uhr Lokalzeit. Die gesamte achtköpfige Besatzung ist dabei ums Leben gekommen. Der Bomber ist zu einem Erprobungsflug gestartet und gehörte zum 412th Test Wing. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Feuerball Absturz B-52H Bomber Edwards (Foto: USAF)

Das Flugzeug

Bei dem abgestürzten B-52H Stratofortress handelt es sich um die Baunummer MSN 464426. In der US-Air Force ist die Maschine auf 60-0061 registriert. Der B-52H Bomber war mit dem neuen AESA-Radar vom Typ N/APQ-188 von Raytheon ausgerüstet und startete zu einem Erprobungsflug.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.