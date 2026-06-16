B-52 Bomber abgestürzt
Am Montag, den 15. Juni 2026, ist ein B-52H Bomber kurz nach dem Start in Edwards, Kalifornien abgestürzt, alle acht Besatzungsmitglieder verloren dabei ihr Leben.
Der achtstrahlige strategische Bomber B-52H Stratofortress ist laut offiziellen Angaben der US-Streitkräften kurz nach dem Start aus noch nicht bekannten Gründen abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Unfall ereignete sich um 11:20 Uhr Lokalzeit. Die gesamte achtköpfige Besatzung ist dabei ums Leben gekommen. Der Bomber ist zu einem Erprobungsflug gestartet und gehörte zum 412th Test Wing. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.
Das Flugzeug
Bei dem abgestürzten B-52H Stratofortress handelt es sich um die Baunummer MSN 464426. In der US-Air Force ist die Maschine auf 60-0061 registriert. Der B-52H Bomber war mit dem neuen AESA-Radar vom Typ N/APQ-188 von Raytheon ausgerüstet und startete zu einem Erprobungsflug.
Das Wetter
Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.